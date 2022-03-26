أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته بالعاصمة " مالابو"، بغينيا الاستوائية تحسبا لمواجهة الكاميرون غدا الجمعة بملعب جابوما بداية من الساعة السادسة مساء.

وتسافر صباح اليوم الخميس، بعثة "الخضر" على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية إلى دوالا، أين سيجري رفقاء محرز آخر حصة تدريبية لهم بالملعب الرئيسي في نفس توقيت اللقاء.

وفي السياق ذاته، سيعقد بلماضي ندوة صحفية بداية من الساعة الخامسة والنصف مرفوقا بأحد اللاعبين. للتذكير فإن سونغ سيعقد هو الآخر مؤتمرا صحفيا بداية من الثالثة والنصف زوالا.