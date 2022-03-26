أنقذت إسعافات الحماية المدنية لولايتي المدية وقسنطينة اليوم الخميس وأمس الأربعاء عشرة مختنقين بغاز أحادي أوكسيد الكربون في منزليهما العائليين الواقعين بمرج شكير ببلدية المدية ومنطقة تافرنت في بلدية قسنطينة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن الوحدة الرئيسية لمدينة المدية تدخلت فجر هذا الخميس في حدود الساعة الخامسة وخمس دقائق (05:05)، من أجل إسعاف وإنقاذ ستة أشخاص مختنقين بالغاز بحي مرج شكير في بلدية المديـة.

وأضاف نفس المصدر إن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و70 سنة، من عائلة واحدة اختنقوا جراء استنشاقهم لغاز أول أوكسيد الكربون المنبعث من المدفئة داخل مسكنهم العائلي، حيث تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى المدية.

أما في قسنطينة فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية سيساوي سليمان لبلدية قسنطينة، أمس الأربعاء بمنطقة تافرنت أرض بليلي في جبل الوحش ببلدية قسنطينة، من أجل إسعاف أربعة أشخاص تعرضوا للاختناق بالغاز.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية إن الضحايا من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة وجدوا في حالة غثيان مع ضيق في التنفس وفقدان للوعي جراء تسرب غاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفئة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان وتم إجلاؤهم إلى المستشفى الجامعي قسنطينة.