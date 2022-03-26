زار رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو المعسكر الإعدادي لمنتخب بلاده قبل خوض المواجهة المصيرية أمام الجزائر. ووجه إيتو خطابا تحفيزيا للاعبين وذلك بحضور الطاقم الفني لـ "الأسود الغير مروضة"، بقيادة المدرب " ريغوبرت سونغ" وقال إيتو: " غدا لن يكون هناك متسع من الوقت لزيارتكم، غدا مواجهة حاسمة بالنسبة لنا وللبلاد، مباراة كأس العالم لن تكون متاحة كل يوم للاعبين، لديكم فرصة فريدة من نوعها للعب والمشاركة في المونديال".

وأردف: "جورج ويا لم يلعب كأس العالم، البعض منكم كان له شرف المشاركة في المنافسة، إنها مختلفة تماما قدموا كل ما لديكم، أكررها إنها فرصة فريدة لأنكم ستلعبون ضد واحد من أفضل منتخبات القارة، منتخب رائع لكنكم الأسود".

وواصل القول: " أمامنا مباراتين، علينا إثبات أنه إذا أردنا شيئا فإنه لا يوجد للمستحيل مكان، احلموا،،، دعونا نحلم كلكم لاعبين كبار جيدين ليس لدي أدنى شك في ذلك ، معاناتي الوحيدة هو عدم قدرتي على مساعدتكم داخل الميدان،، خارج الملعب ثقوا تماما أني وراءكم".

وختم: "قدموا كل ما لديكم، استمتعوا إنها مباراة غاية رائعة ،، النهائيات نفوز بها ولا نلعبها، احترموا منافسكم لأنه منتخب يستحق كل التقدير والاحترام، لكنكم الأسود حرروا أنفسكم قدموا كل ما لديكم ..،،،".