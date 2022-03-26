توفي 10 أشخاص وجرح 346 آخرون، إثر وقوع 295 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 مارس الحالي، حسب ما جاء، اليوم الخميس، في حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن "حصيلة حوادث المرور عرفت انخفاضا قدر بـ(-33) حادث مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الذي سبق، وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ(-39)، بينما سجلت ارتفاعا في عدد الوفيات بحالة واحدة (+ 1)".

وأشارت الحصيلة إلى أن "أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز أثناء السياقة إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة".

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر (1548) وخط النجدة (17) لتلقي البلاغات 24/24 سا".