انطلقت هذا الصباح الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أشغال الدورة العادية 56 لمجلس الوزراء العرب للصحة برئاسة وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد.

وأفاد بيان لوزارة الصحة، أنه من المنتظر أن يناقش المجلس في هذه الدورة عددا من المواضيع الصحية الهامة في مقدمتها التطورات الجديدة واستجابة الدول الأعضاء في التصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 وكذلك تقرير وتوصيات اللجان الفنية الاستشارية المنبثقة عن المجلس بالإضافة إلى الاطلاع على أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديين رقم 54 المنعقدة في مارس 2021 ورقم 56 التي ستنعقد اليوم.