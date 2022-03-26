توقع عضو لجنة النشاط الثقافي في صالون الجزائر الدولي للكتاب الدكتور "عبد الكريم أوزغلة " تحقيق رقم قياسي يتجاوز عتبة المليوني زائر للطبعة الـ 25 للصالون الذي سيفتح أبوابه أمام الجمهور غدا الجمعة 25 مارس بداية من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية 01 أفريل القادم.

وقال عبد الكريم أوزغلة، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن إيطاليا ستكون ضيف شرف في الصالون الدولي للكتاب الذي ينطلق هذا الخميس بقصر المعارض الدولي بالجزائر العاصمة تحت شعار "الكتاب جسر للذاكرة" حيث تربط إيطاليا علاقات وطيدة جدا مع الجزائر في الحاضر وفي الماضي مشيرا إلى فتح منصة رقمية تتيح للجمهور داخل الوطن وخارجه فرصة ولوج مواقع دور النشر وكذا حجز وشراء الكتب.

وكشف عضو لجنة النشاط الثقافي في صالون الجزائر الدولي للكتاب عن تسطير برنامج ثقافي متنوع ينظم على هامش هذه التظاهرة على غرار الموائد المستديرة والمحاضرات ولقاءات مهنية واستذكار وجوه الثقافة الجزائرية التي غيبها الموت في الفترة الممتدة من آخر طبعة للصالون إلى غاية الطبعة الحالية.