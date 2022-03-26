أكد اليوم الخميس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن لجنته التنفيذية عقدت اجتماعاً افتراضياً مارس برئاسة الرئيس باتريس موتسيبي.

وحسب الموقع الرسمي لـ " الكاف " فإنه تم مناقشة المسابقات القادمة بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2022 نهاية هذا الأسبوع.

وكشف من جهته الرئيس موتسيبي أنه سيتم استخدام حكم الفيديو المساعد (VAR) في جميع مباريات التصفيات الإفريقية بين 25 و29 مارس 2022.

كما تلقت اللجنة التنفيذية تقارير وتحديثات من بعثات تفقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي زارت البلدان التي ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 للسيدات بالمغرب، وبطولة الأمم الإفريقية " شان " 2023 الجزائر 2023 وأمم إفريقيا بكوت ديفوار في 2023.

وقدم الأمين العام للكاف فيرون موسينجو-أومبا، الذي زار كوت ديفوار للقاء السلطات الحكومية والمحلية ، تحديثًا حول الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية 2023. ولاحظت اللجنة التنفيذية تقدم سير العمل وستواصل العمل مع المضيفين على عدد من المسائل العالقة.

في السياق ذاته، سيؤسس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مكتبًا تابعًا له في كوت ديفوار يعمل بشكل وثيق مع اللجنة المنظمة المحلية والحكومة.

وقدم نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورئيس لجنة تنظيم بطولة الأمم الإفريقية للمحليين بالجزائر 2023 سيدو مبومبو نجويا، تحديثًا حول الاستعدادات للمسابقة التي ستقام في جانفي 2023. كما تلقت لجنة الكاف التنفيذية، تحديثًا لحالة المسابقات القادمة والدول التي قدمت طلبات لاستضافتها.

وسيصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بلاغا عن المضيفين والمواعيد في الوقت المناسب.