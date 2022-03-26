ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 475 مليونا و768 ألفا و712 حالة.

وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و104 آلاف و407 وفيات.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.7 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 974 ألفا و830 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 658 ألفا و286 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 516 ألفا و672 وفاة.