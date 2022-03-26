نظمت الأمانة العامة "للتنال العربي" في الجزائر، تحت إشراف المجلس الأعلى للغة العربية، امتحانا إلكترونيا تجريبيا مجانيا، لفائدة الراغبين في اجتياز اختبار "الكفاءة الدولية" في اللغة العربية، تم على إثره اختيار 30 شخصا من بين أكثر من 400 مترشح، حسب ما أفاد به، يوم الخميس، بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا الامتحان -الذي جرى يوم 20 مارس الماضي- شارك فيه "أساتذة وطلبة اللغة العربية، العلوم الإنسانية والاجتماعية، علوم الشريعة، أئمة و محامون، جاؤوا من مختلف أنحاء البلاد، لاسيما من الجزائر العاصمة، باتنة، تمنراست، إليزي، بومرداس و مستغانم".

وأضاف البيان، أن الامتحان جرى بمقر المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل الواقعة بالحرم الجامعي بدالي إبراهيم (الجزائر العاصمة)، تحت إشراف الأمين العام المساعد للتنال العربي، الدكتور مراد عباس، حيث اشتمل على "أربع مهارات تتعلق بالاستماع والمحادثة، القراءة، الكتابة، الإملاء ومهارة المفردات والتراكيب اللغوية".

وذكر بأن امتحان "التنال" يعتمد على "منظومة إدارة الاختبارات الإلكترونية، وهي منظومة إلكترونية متكاملة، مصممة خصيصا لإدارة الاختبارات التي تحتاج إلى رقابة وتأمين عالي المستوى داخل مراكز الاختبارات المعتمدة في دول العالم المختلفة فضلا عن إمكانية إدارة الاختبارات المنزلية وتأمينها".

للإشارة، فإن التنال العربي هو اختبار لغوي معياري مقنن لقياس الكفاية اللغوية لمهارات اللغة العربية، موجه للناطقين بها وللناطقين بغيرها، وهو مبني على غرار "TOEFL وDELF-DALF والتومر والإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات"، كما أنه "مزكى من طرف عدة جهات من بينها اتحاد الجامعات العربية، الأليكسو التابعة لجامعة الدول العربية، وجمعية ممتحني اللغات في أوروبا وغيرها".