استنكر النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني بدرون زكرياء الكم الهائل من المتابعات القضائية التي شنتها قيادة الحزب العتيد على يد الأمين العام أبو الفضل بعجي، والتي طالت إطارات وقيادات ومناضلين وأعضاء اللجنة المركزية، معتبرا خرجة بعجي بالسابقة في تاريخ الحزب العتيد، الذي أسس على مقومات الحرية والوطنية والنضال والاحترام.

وتساءل البرلماني: "هل ينتهج اليوم حزب جبهة التحرير الوطني نهج أسلافه بالعمل على لم صفوف أبناء الحزب الواحد وأبناء الوطن الواحد؟، "ثم يؤكد المنتخب ذاته بأن "الحزب عرف مشاكل داخلية منذ الاستقلال إلا أنها كانت تعالج داخليا حتى في زمن جمال ولد العباس والهواتف من الرئاسة لم تكن تحدث، والأمر من هذا فإن الأمين العام الحالي الذي يعتبر غير شرعي بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب يحضر لمؤتمر على المقاس، ضاربا بذلك قانون الأحزاب 12/04 والقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب عرض الحائط، مخالفا بذلك القانون، فهل يعقل ونحن بالجزائر الجديدة التي خرج من أجلها الملايين تستمر في هذه السلوكات المشينة لصورة الحزب خاصة وللوضع السياسي بالبلاد عامة."

ودعا بدرون إلى ضرورة العودة إلى ما وصفه بالشرعية والحالة النظامية للحزب "كل إطارات الحزب من نواب البرلمان الحاليين أو السابقين وكذا أعضاء اللجنة المركزية ومناضلين يطالبون بالعودة إلى الحالة النظامية للحزب، بعد دخوله في مرحلة فراغ من خلال تكليف هيئة وطنية مصغرة تتولى التحضير لعقد ندوة وطنية جامعة تفضي إلى خارطة طريق واضحة لإعادة بناء الحزب الذي دمرته أيادي دخيلة عن الحزب وكذا أصحاب مصالح شخصية، وحزب جبهة التحرير الوطني يزخر بطاقات بشرية هائلة من مناضلين شرفاء وكفاءات علمية همشت بفعل سياسة الإقصاء الممنهج، فهو غير محتاج لوصاية خارجية تؤثر سلبا على أدائه الحزبي والسياسي".

وكانت قيادة الأفالان قد تابعت العشرات من المناضلين قضائيا على إثر تجمع احتجاجي أقاموه أمام المقر المركزي للحزب بحيدرة، وهي المتابعات التي نجمت عنها أحكام قضائية تراوحت بين ستة أشهر حبسا نافذا للبعض وستة أخرى غير نافذة للبعض الآخر، وهي أحكام قابلة للاستئناف.