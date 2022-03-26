وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى دوالا الكاميرونية تحسبا لمواجهة الغد أمام " الأسود غير المروضة"، وكان في استقبال " الخضر" كل من رئيس " الفاف" شرف الدين عمارة، عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى وزير السياحة.

وقال سبقاق في تصريحات صحفية بخصوص تنقل الجماهير الجزائرية إلى ملعب "جابوما": دعم الدولة والجماهير للمنتخب الوطني، وقفنا على كل التفاصيل من الجهات المنظمة من أجل أن تكون المواجهة والحضور الجماهيري في أفضل الظروف ".

وأردف: " آخر رحلة عودة ستكون يوم السبت، وأنا بدوري سأكون ضمنها للتأكد من أن كل مشجعي "الخضر" غادروا إلى الجزائر، أعطيت تعليمات للجهة المنظمة بوزارة الشباب والرياضة في الجزائر بأن كل المتنقلين سيكون لديهم تذاكر لقاء العودة بمصطفى تشاكر هذا ما حرصنا عليه أي وجب أن يقتنوا التذاكر الخاصة بملعب مصطفى تشاكر ".

وختم:"بخصوص " البي سي آر"، سيكون نفسه الذي سيتم الدخول به إلى ملعب " جابوما"، على كل حل السلطات الأمنية في دوالا قدمت كل المساعدات بخصوص هذا الجانب".