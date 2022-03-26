استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس بمقر الوزارة، سفير جمهورية البرازيل بالجزائر، فلافيو ماريغا.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، تطرق الجانبان إلى الإمكانيات الاقتصادية التي يملكها البلدان وفرص التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، لاسيما في القطاع الصناعي على غرار الصناعات الغذائية، الميكانيكية، الصيدلانية والجلود.

ودعا زغدار، المؤسسات البرازيلية إلى اغتنام فرص الاستثمار التي تتيحها السوق الجزائرية وتجسيد استثمار وشراكات مربحة للطرفين. ومن جانبه، أكد السفير البرازيلي رغبة بلاده في تعزيز تعاونها وشراكتها الاقتصادية مع الجزائر.

واتفق الجانبان، في الأخير، على تنظيم منتديات ولقاءات أعمال تجمع المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين لتعزيز التواصل وبحث فرص الشراكة الثنائية المحتملة.