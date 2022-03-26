كشفت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن البرنامج الإضافي للرحلات الجوية، الذي سيدخل حيز الخدمة ابتداء من 27 مارس الجاري.

وحسب بيان الوزارة، فإن برنامج الرحلات على مستوى الشبكة الأوروبية سيكون على النحو التالي:

الجزائر العاصمة - باريس - الجزائر العاصمة: إضافة (19) رحلة أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - مرسيليا - الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا .

وهران - مرسيليا - وهران: إعادة فتح الخط بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

قسنطينة - مرسيليا - قسنطينة: إعادة فتح الخط بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - ليون - الجزائر العاصمة: إعادة فتح الخط بمعدل (07) رحلات أسبوعيا.

وهران – ليون - وهران: إعادة فتح الخط بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

قسنطينة – ليون - قسنطينة: إعادة فتح الخط بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - تولوز – الجزائر العاصمة: إعادة فتح الخط بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

وهران - تولوز - وهران: إعادة فتح الخط بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - ليل - الجزائر العاصمة: إعادة فتح الخط بمعدل (04) رحلات أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - نيس - الجزائر العاصمة: إعادة فتح الخط بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - إسطنبول - الجزائر العاصمة: إضافة (03) رحلات أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - ميلان - الجزائر العاصمة: إعادة فتح الخط بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - لندن - الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا.

الجزائر العاصمة – بروكسل - الجزائر العاصمة: إعادة فتح الخط بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

الجزائر العاصمة -جنيف – الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا.

أما بالنسبة لرحلات الشرق الأوسط فهي كالتالي:

• الجزائر العاصمة - دبي - الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - القاهرة - الجزائر العاصمة: إضافة (01) رحلة أسبوعيا.

وعلى مستوى إفريقيا تم إضافة رحلة واحدة أسبوعيا من الجزائر العاصمة- داكار - الجزائر