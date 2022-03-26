نشط مدرب المنتخب الكاميروني، ريغوبيرت سونغ، والمهاجم فنسنت أبو بكر، مساء اليوم، ندوة صحفية عشية المواجهة المنتظرة ضد المنتخب الوطني في ذهاب الدور الحاسم المؤهل للمونديال.

وأكد سونغ أن دوره هو نقل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها حول كيفية الوصول إلى المواعيد الكروية الكبيرة مثل كأس العالم نحو اللاعبين، مضيفا "آمل أن تظهر النتائج غدا".

وحول الحالة الصحية والمعنوية لحارسه الأساسي الذي تعرض إلى حادث مرور قبل الانضمام إلى معسكر الأسود غير المروضة، قال سونغ " أندريه أونانا في حالة جيدة وجاهز للعب غداً، سنخوض مباراة صعبة للغاية ونبذل قصارى جهدنا لإحداث الفارق هنا وتعزيزه في الجزائر".

وأضاف سونغ أنه لا يخشى المواجهة الثنائية مع مدرب "الخضر" جمال بلماضي، معتبرا أن الأهم بالنسبة له هو كيفية تصرف لاعبيه على أرضية الميدان غدا.

وتابع القائد السابق للأسود غير المروضة " صحيح أن لدينا عدة إصابات لكن اللاعبون مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية غدا من أجل الذهاب إلى الجزائر كمحاربين رغم أن المأمورية ستكون صعبة في لقاء العودة".

من جهته قال القائد فنسنت أبو بكر خلال المؤتمر صحفي: "لم تقدم الجزائر مستوى جيد خلال كأس إفريقيا الأخيرة، ولن يتمكنوا من إيجاد الطريق الصحيح هنا".

وأضاف أبو بكر "المنتخب الوطني مليء بالمواهب، قد يكون غياب بعض اللاعبين أمرًا صعبًا، لكن الذين تم استدعاؤهم محترفون ولديهم القدرة على تحقيق نتائج جيدة".