أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الخميس عن تغيير في برنامج سير القطارات العاملة بخط محطة الجزائر والبليدة نحو العفرون بعد غد السبت.

وأوضح بيان للشركة أن حركة سير القطارات على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائر- البليدة- العفرون، ستعرف تغييرا في برنامج بعض الرحلات المقررة السبت 26 مارس 2022.

وسيكون التغيير في موعد انطلاق بعض القطارات من محطة البليدة ومحطة العفرون، فيما ستتوقف بعض القطارات "استثناء" في هذا اليوم في محطة البليدة ذهابا وإيابا.

وأشارت المؤسسة إلى أن حركة القطارات ستستأنف بشكل عادي على هذا الخط ابتداء من الأحد 27 مارس .

وأرجعت المؤسسة أسباب هذا التغيير إلى أشغال صيانة السكة الحديدية التي تقوم بها على مستوى هذا الخط.