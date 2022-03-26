أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بعد ظهر اليوم الخميس بقصر المعارض (الصنوبر البحري-الجزائر العاصمة)، على تدشين الطبعة الـ25 لصالون الجزائر الدولي للكتاب.

وقد أجرى بن عبد الرحمان الذي كان مرفوقا بأعضاء الحكومة ووزيرة الثقافة والفنون، صورايا مولوجي وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر جولة على مستوى عبر مختلف أجنحة العارضين.

ويعرف هذا الحدث الثقافي الكبير الذي يشهد كل سنة إقبالا كبيرا من طرف الزوار، مشاركة قياسية خاصة بعد مبادرة السيد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون، إعفاء كل دور النشر المشاركة الجزائرية والأجنبية في الطبعة الـ25 للصالون من تكاليف كراء الأجنحة وهو الإجراء الذي شجع بقوة الناشرين على المشاركة في التظاهرة.

وسيعرف البرنامج الثقافي للصالون, الذي يستضيف ايطاليا كضيف شرف الطبعة الـ25، إقامة العديد من الفعاليات الثقافية منها موائد مستديرة حول الأدب وأيضا تداعيات جائحة كورونا إلى جانب ندوات تاريخية احتفاء بالذكرى الـ60 لعيد النصر.

وسيفتح الصالون الدولي للكتاب في الجزائر الذي سيستمر لغاية 1 أفريل القادم، أبوابه أمام الجمهور كل يوم من الساعة 10 سا صباحا إلى غاية 19سا، وذلك بعد انقطاع عامين جراء تداعيات جائحة كورونا.