تمكنت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية باتنة، في عملية نوعية، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة له سوابق لدى الجهات القضائية في ولايات جنوبية مجاورة وبحوزته كمية معتبرة من المخدرات الصلبة تتمثل في 1 كلغ من الكوكايين كان بصدد ترويجها.

وفي عملية أخرى، أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببلدية تيمقاد شخصين يبلغان من العمر 33 سنة بعد أن ضبط بحوزتهما كمية من الحلي من معدن الفضة تقدر بـ 570 قطعة ذات قيمة تاريخية تعود للفترة الحديثة، حيث أظهر تقرير للخبرة من مصالح مديرية الثقافة لولاية باتنة أنها مصنفة ضمن مجموعة التراث الثقافي المحمي.