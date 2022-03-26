تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية مكمن بن عمار غربي النعامة مدعمة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالنعامة على الساعة 07 سا و41 د من صبيحة هذا اليوم رفقة الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمكمن بن عمار، للبحث عن العائلة المفقودة بمنطقة عقلة النعجة بأقليم بلدية ودائرة مكمن بن عمار، العائلة تتكون من خمسة أفراد الأب والأم وثلاثة أطفال، وقد دامت عملية البحث والتمشيط حوالي أربع ساعات رفقة المواطنين، حيث تم العثور عليهم بصحة جيدة وقدمت لهم الإسعافات الأولية لا سيما مادة الأكسجين ونقوا إلى العيادة المتعددة الخدمات بمكمن بن عمار.

للإشارة فإن العائلة وهي من البدو الرحل كان أفرادها صبيحة هذا اليوم داخل سيارتهم نوع 504 تعطلت وهم في طريق عودتهم، لكن كثافة الزوابع أفقدتهم المسلك الذي تعودوا عليه فتاهوا لعدة ساعات إلى أن تم العثور عليهم وإنقاذهم.