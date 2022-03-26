حددت وزارة الشباب والرياضة تاريخ الأحد 27 مارس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لانطلاق عملية بيع التذاكر للمناصرين (09:00سا) لمباراة الجزائر- الكاميرون المقررة يوم الثلاثاء بالبليدة في إطار اللقاء الفاصل (إياب) المؤهل لكأس العالم- 2022 بقطر.

وأوضح بيان الوزارة نشرته في صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أن "عملية بيع التذاكر ستتم على مستوى سبعة شبابيك بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ولا يسمح ببيع أكثر من ثلاثة تذاكر للشخص الواحد، على أن تقدم بطاقات التعريف الوطنية وجوازات التلقيح الصحية أو شهادات التلقيح للأشخاص الغائبين".

وتلعب مباراة الذهاب بين الكاميرون والجزائر، يوم غد الجمع بملعب جابوما بدوالا (18:00سا).

وأضاف المصدر أن عملية بيع التذاكر ستمتد ليومين (الأحد والاثنين) ويبلغ ثمن الواحدة منها 500 دينار، مؤكدة على ضرورة احترام التدابير الصحية، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامة، كما أن شراء التذكرة ودخول الملعب يوم المباراة، يقتصر على المناصرين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

وأشار بيان وزارة الشباب و الرياضة من جهة أخرى إلى أن "كل المناصرين الذين يتنقلون إلى مدينة دوالا الكاميرونية سيستفيدون مجانا من تذاكر دخول ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، على أن يتم تسليمها لهم على مستوى وكالات سياحة وأسفار الجزائر في الولايات المعنية يومي الأحد والاثنين 27 و28 مارس، شريطة تقديم تذاكر سفرهم إلى دوالا وبطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر للمعني".

وجددت وزارة الشباب والرياضة" دعوتها للمناصرين الذين سيتنقلون إلى دوالا وملعب مصطفى تشاكر لمناصرة منتخبنا الوطني، بالالتزام بالتدابير الصحية المنصوص عليها وكذا التحلي بالروح الرياضية لإنجاح هذين الموعدين الكرويين الهامين".