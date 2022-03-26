تغلبت شبيبة الساورة على اتحاد بسكرة بنتيجة (2-0)، اليوم الخميس لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ19 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم جمعهما بملعب 20 أوت 1955 ببشار.

وسجل هدفي المباراة عبد الجليل سعد في الدقيقة (60) و(86) لصالح شبيبة الساورة.

بعد هذه المباراة، تلتحق شبيبة الساورة التي تنقصها مباراتان أخريان، بنادي بارادو في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر، شباب بلوزداد (45 ن) ونقطة عن الوصيف مولودية الجزائر (40 ن). بينما يبقى اتحاد بسكرة في المركز التاسع بمجموع 33 نقطة.

وكانت مباريات تسوية الرزنامة قد انطلقت يوم الثلاثاء بفوز هلال شلغوم العيد على وفاق سطيف (1-0)، و تواصلت يوم الأربعاء بتغلب شباب بلوزداد على مولودية الجزائر بنفس النتيجة (1-0).

وستجري الجولة الـ23 للبطولة المحترفة الأولى أيام السبت والأحد والإثنين.

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 45 20

2. مولودية الجزائر 40 22

3 . شبيبة الساورة 39 20

--. نادي بارادو 39 22

5 . شبيبة القبائل 36 21

--. اتحاد الجزائر 36 22

7. وفاق سطيف 34 20

--. شباب قسنطينة 34 22

9. اتحاد بسكرة 33 22

10. أولمبي الشلف 30 22

11. أمل الأربعاء 26 22

--. نجم مقرة 26 22

13. مولودية وهران 23 21

--. هلال شلغوم العيد 23 21

15. نصر حسين داي 18 22

16. أولمبي المدية 17 21

17. سريع غليزان 16 22

18. وداد تلمسان 10 22.