انتقل إلى رحمة الله عضو جيش التحرير الوطني، المجاهد السعيد بوحبل عن عمر ناهز 93 سنة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة المجاهدين و ذوي الحقوق.

ويعد الفقيد من مواليد سنة 1929 بأولاد علي ببرج بوعريريج. ترعرع وسط أسرة محافظة ارتوت بمبادئ الوفاء للأرض والوطن، وسط مصاعب الحياة وسط جور وبطش الاستعمار، وهو ما نمى فيه حس وطني رفيع وقناعة ببزوغ فجر الحرية وانكسار شوكة الظلم والقهر والاستعباد مهما كان الثمن.

وقد استهل المرحوم مسيرته الجهادية سنة 1956 كمسؤول المسبلين بقرية السلاطنة بولاية برج بوعريريج. وبعد اكتشاف أمره وإلقاء القبض على أخيه، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني بالمنطقة الثانية، الناحية الأولى بالولاية الثالثة التاريخية، كما شارك في العديد من المعارك والعمليات العسكرية.

ومن بين المعارك التي شارك فيها المرحوم، تذكر معركة بني وقاق في نوفمبر 1957، ليحول بعد فترة إلى قلابة الحمراء كمسؤول للتموين, ثم كمسؤول سياسي، إلى أن ألقي القبض عليه من طرف المستعمر الفرنسي سنة 1960، ليطلق سراحه ويكلف بالقسم الرابع بمهمة مسؤولا سياسيا وإلى غاية وقف إطلاق النار.

وبعد الاستقلال، واصل المجاهد المرحوم مسيرته وفيا لرسالة الشهداء، كما أوكلت له عدة مهام منها مسؤول التنظيم بالمكتب الولائي لمنظمة المجاهدين لولاية برح بوعريريج ثم أمينا ولائيا، إلى أن انتخب رئيسا لجمعية أول نوفمبر لحماية وتخليد مآثر الثورة التحريرية لذات الولاية. كما كانت للفقيد عديد المساهمات في إثراء الرصيد التاريخي للولاية من خلال مشاركته في كل النشاطات والتظاهرات التاريخية.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، إلى كل أفراد عائلة الفقيد، السعيد بوحبل ومن خلاله إلى رفاقه في الجهاد، بتعازيه القلبية الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة في مواجهة هذه المحنة الأليمة، راجيا المولى العزيز القدير بأن يتعمد الفقيد بواسع رحمته وشامل غفرانه وعميم رضوانه. كما يسأله جلت قدرته أن يلحقه مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا، وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان.