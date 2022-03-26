في قرار ثان غير ملزم، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس بأغلبية 140 صوتا نصا جديدا "يطالب" روسيا بإنهاء "فوري" للحرب في أوكرانيا التي بدأتها قبل شهر.

وخلال تصويت للجمعية العامة المنعقدة منذ الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، دعمت 140 دولة مشروع القرار وامتنعت 38 عن التصويت منها الجزائر، فيما صوتت بالرفض خمس دول هي روسيا، سوريا، كوريا الشمالية، بيلاروسيا وارتيريا.

وكانت الجمعية العامة قد تبنت قرار أول في 2 مارس الحالي وافقت عليه 141 من بين 193 دولة يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا. وصوتت ضده أيضا خمس دول، وامتنعت 35 عن التصويت.

وتبنت الجمعية العامة الخميس القرار الثاني الذي قدمته أوكرانيا وأعدته على مدى أسبوعين فرنسا والمكسيك، لكن عرض على التصويت أيضا نص آخر قدمته جنوب إفريقيا.

وحصل القرار الذي لا يذكر روسيا، على 50 صوتا مقابل 67 ضده وامتناع 36 عن التصويت، لذلك لم يتم اعتماده.

أما النص الذي نوقش منذ صباح الأربعاء قبل اعتماده فهو "يطالب روسيا الاتحادية بوقف الأعمال العدائية فورا ضد أوكرانيا، وخصوصا جميع الهجمات ضد المدنيين والمواقع المدنية".

والقرار "يكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا لوقف هجومها العسكري، فضلا عن دعوته لوقف إطلاق النار واستئناف مسار الحوار والمفاوضات".