يفتح الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في طبعته الـ 25, الذي أشرف على تدشينه الوزير الأول,أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس, أبوابه للجمهور بداية من غد الجمعة وذلك بمشاركة قياسية.
- عدد العارضين المشاركين : 1250 (ما يمثل ارتفاعا ب 17 % مقارنة مع الطبعة الـ 24 سنة 2019).
- عدد العارضين الأجانب : 984 (ما يمثل ارتفاعا ب 26 % مقارنة مع الطبعة الـ 24 سنة 2019).
- ابرز المشاركات :
- ضيف الشرف : إيطاليا
- مصر : 127 عارض
- لبنان : 59 عارض
- الأردن : 36 عارض
- تونس : 27 عارض
- المشاركة الأوروبية : 641 عارض
- مشاركة الدول العربية :590 عارض
- عدد العارضين الجزائريين : 266 (ما يمثل تراجع بـ 12 % مقارنة مع الطبعة الـ 24 سنة 2019).
- عدد الدول المشاركة : 36 .
- عدد العناوين المعروضة : 300.000 .
- الغلاف المالي المخصص للتظاهرة : 80 مليون دج .
- عدد الزوار سنة 2019 : 000 150 1 .