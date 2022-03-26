يفتح الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في طبعته الـ 25, الذي أشرف على تدشينه الوزير الأول,أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس, أبوابه للجمهور بداية من غد الجمعة وذلك بمشاركة قياسية.

- عدد العارضين المشاركين : 1250 (ما يمثل ارتفاعا ب 17 % مقارنة مع الطبعة الـ 24 سنة 2019).

- عدد العارضين الأجانب : 984 (ما يمثل ارتفاعا ب 26 % مقارنة مع الطبعة الـ 24 سنة 2019).

- ابرز المشاركات :

- ضيف الشرف : إيطاليا

- مصر : 127 عارض

- لبنان : 59 عارض

- الأردن : 36 عارض

- تونس : 27 عارض

- المشاركة الأوروبية : 641 عارض

- مشاركة الدول العربية :590 عارض

- عدد العارضين الجزائريين : 266 (ما يمثل تراجع بـ 12 % مقارنة مع الطبعة الـ 24 سنة 2019).

- عدد الدول المشاركة : 36 .

- عدد العناوين المعروضة : 300.000 .

- الغلاف المالي المخصص للتظاهرة : 80 مليون دج .

- عدد الزوار سنة 2019 : 000 150 1 .