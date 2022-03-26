إذا كنت حريصاً على تناول البروتين يومياً، يمكن اعتماد بدائل للحوم غنية بالبروتين ضمن نظامك الغذائي بدون أن ترهق الميزانية.



نعدد في ما يلي، أطعمة أو بدائل للحوم غنية بالبروتين والتي تناسب أي نظام غذائي وأي ميزانية!



1- العدس



البروتين النباتي الأشهر على الإطلاق. يعد العدس غنياً أيضاً بالحديد والزنك وحمض الفوليك والألياف والعناصر الغذائية الأخرى، حيث يحتوي الكوب الواحد على نحو 18 غراماً من البروتين و7 غرامات من الحديد.



2- الفول



من أنواع الحبوب الغنية بالبروتينات والحديد والألياف والمغذيات النباتية المكافحة للسرطان. يوفر كوب واحد من معظم أنواع الفول أو الفاصوليا أكثر من ربع الكمية الموصى بها يومياً للبروتين. ويُنصح بطهي الفول الجاف بدلاً من المعلب؛ لتجنب التعرض للمواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء، حسب ما نشره موقع Healthline.



3- الحمص



يوفر الكوب الواحد من الحمص أكثر من 14 غراماً من البروتين، وهو مصدر ممتاز للحديد ويحتوي على نصف الكمية المطلوبة من الألياف، مما يساعد على تقليل الكوليسترول "الضار".



4- التوفو



يوفر نصف كوب من التوفو 10 غرامات من البروتين. ويعد التوفو مصدراً ممتازاً لدهون أوميغا 3 الأساسية، وضمن ذلك الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم المضاد للأكسدة، حسب موقع Diet Doctor.



5- المكسرات



توفر المكسرات الألياف، إضافة إلى الدهون "الجيدة" التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول.



ونظراً إلى أن المكسرات تحتوي على سعرات حرارية أكثر من البروتينات النباتية الأخرى، فإن إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية تنص على أنها يجب أن تحل محل البروتينات الأخرى وليس إضافتها، ويجب أن تكون غير مملحة كلما أمكن ذلك؛ للحفاظ على معدلات منخفضة للصوديوم.



6- زبدة الفول السوداني



مصدر رائع للبروتين والألياف والعناصر الغذائية الأخرى. توفر ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني نحو 8 غرامات من البروتين، حسب موقع Huffpost.



تأكد من اختيار العلامات التجارية المصنوعة من الفول السوداني والعلامات التجارية التي لا تحتوي على مكونات مضافة مثل الزيوت المهدرجة جزئياً أو السكريات.



7- الأرز الأسمر



مصدر صحي للقلب من البروتين الجزئي. ضع في اعتبارك إقرانه بمصدر بروتين تكميلي آخر، مثل البقوليات. تذكّر أن تغليه مثل المعكرونة؛ لتقليل التلوث المحتمل للزرنيخ، حسب موقع Environmental Working Group.



8- البيض



يصنف بالمعيار الذهبي للبروتين، بسبب خصائص الأحماض الأمينية الكاملة.



تحتوي بيضة واحدة على 6 غرامات من البروتين، وينصح بتناول البيض العضوي أو "البلدي" الذي تتناول فيه الدجاجات طعامها بصورة طبيعية وليس من الذرة حصراً.