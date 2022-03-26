حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة من استمرار هبوب رياح قوية تكون في بعض الأحيان في شكل عواصف على عدة ولايات داخلية وجنوبية من البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي أن رياحا شرقية إلى جنوبية شرقية قوية تكون أحيانا على شكل عواصف، ستواصل هبوبها طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات إليزي، ورڤلة، تڤرت، الوادي، المغير، أولاد جلال، بسكرة، خنشلة، تبسة، الجلفة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، المسيلة، تيارت، الأغواط، باتنة، غرداية والبيض. وستتراوح سرعة الرياح بين 60 و70 كلم في الساعة وقد تصل أو تتعدى في بعض الأحيان 80 كلم في الساعة.

من جهتها ستشهد ولايات تلمسان وسيدي بلعباس والنعامة تساقط أمطار معتبرة ستتراوح كميتها بين 20 و30 ملم طوال هذا اليوم حتى الساعة السادسة مساء.