تمكنت قوات الأمن التونسية من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة نحو الجزائر عبر المسالك الحدودية التابعة لمعتمدية غار الدماء أقصى شمال غرب تونس.

وأفادت إذاعة "موزاييك" بأن العملية تمت بعد عمل استخباراتي حيث وردت إلى فرقة الحدود البرية بعين سلطان معلومة تفيد باعتزام شخص أصيل الجهة تهريب كمية هامة من الأقراص المخدرة باتجاه الجزائر على متن سيارة خاصة بعد أن أحكم إخفاءها.

وقالت الإذاعة التونسية الخاصة إنه وبعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، تم تكوين فريق مشترك أغلق جميع المنافذ والمسالك وهو ما مكن من حجز سيارة على مستوى مفترق الدنادنية - عين سلطان بعد أن تركها صاحبها ولاذ بالفرار بعد مشاهدته للدوريات الأمنية.

وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة البالغ عددها حوالي 10 آلاف قرص مخدر مختلفة الأنواع من بينها 1000 قرص من نوع الإيكستازي، وتفوق قيمة الأقراص المخدرة المهربة 200 ألف دينار.