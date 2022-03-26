أسعف أعوان الحماية المدنية لولاية قسنطينة ليلة البارحة مختنقا بالغاز في منزله العائلي الواقع بحي قزعوط في بلدية أولاد رحمون.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات الوحدة الثانوية قطوش الجمعي بالخروب، تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعد التاسعة وخمس دقائق (21:05) بحي قزعوط رقم 55 القراح ببلدية أولاد رحمون، لإسعاف مختنق بالغاز.

وأضاف نفس المصدر إن الضحية شاب يبلغ من العمر 35 سنة وجد في حالة غثيان مع ضيق في التنفس جراء تسرب غاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حيث قدمت له الإسعافات الأولية بعين المكان وتم إجلاؤه إلى مستشفى مدينة الخروب.