عبر خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 ألف لاجئ من دونيتسك ولوغانسك الحدود مع روسيا، وفقا لمديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي.

وقد عبر اللاجئون من نقطة روستوف الحدودية، حيث تنتشر محطات تدفئة اللاجئين على طول الحدود مع روسيا، وحسب وزارة الطوارئ الروسية، فقد تم توفير جميع الظروف اللازمة للحياة الطبيعية في مراكز الإقامة والإقامة المؤقتة، حيث وصل عدد اللاجئين إلى ما يفوق 400 ألف لاجئ وصلوا إلى روسيا، من بينهم أكثر من 80 ألف طفل، وقامت الوزارة بنشر 345 مركز إيواء مؤقت في 34 كيان تابع لروسيا، يوجد بها أكثر من 21 ألف شخص.

وقد اطلع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على عمليات استقبال وإيواء النازحين، في زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى منطقة روستوف، وانتهت يوم أمس الخميس، حيث شملت الزيارة نقاط التفتيش ومرافق الاستقبال والإيواء، بما في ذلك للنازحين داخليا في دونيتسك ولوغانسك.