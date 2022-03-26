أفاد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في منشور له أمس الخميس أنه بإمكان المتحصلين على البكالوريا ما بين سنوات 1963 و2005 طلب استخراج الشهادة النهائية عبر موقع مخصص لهذا الغرض.

ويتعين على المعنيين الذين لم يسبق لهم استخراج الشهادة النهائية للبكالوريا، التقدم بالطلب عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث سيكون عليهم ملأ الاستمارة استنادا إلى المعطيات المتوفرة في شهادة النجاح المؤقتة (تاريخ الدورة، الشعبة، الاسم واللقب...) ثم طبع الوصل لتقديمه عند السحب.

ولفت الديوان إلى أن سحب الشهادة النهائية للبكالوريا يكون "من طرف المعني شخصيا أو بوكالة مصادق عليها"، حيث يتم استظهار بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة علاوة على الاستمارة التي تم طبعها من خلال الموقع.

كما ينبه الديوان إلى أن الشهادة النهائية للبكالوريا "لا تسلم إلا نسخة واحدة منها"، علما أنه بالإمكان متابعة تقدم الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن الموقع المذكور يكون مفتوحا على مدار السنة وفي سائر الأيام، غير أنه وابتداء من تاريخ 10 ماي، لا يمكن للمعني سحب شهادته إلا بعد الـ 15 جويلية.

وفي حالة وجود خطأ على الشهادة النهائية، يتوجب على المعني التقرب من أقرب فرع للديوان من بين فروعه التسعة عبر التراب الوطني.