دعا مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني اليوم الجمعة، مستعملي الطرق إلى التحلي بالحيطة والحذر والتقيد بقواعد القيادة السليمة وتخفيض السرعة بسبب الظروف المناخية المتميزة بهبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية وتطاير الرمال، مما يترتب عن ذلك ضعف مدى الرؤية.

وأفاد المركز عبر صفحة "طريقي"، إن الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي تبسة والوادي، يفرض على مستعمليه من أصحاب المركبات التحلي باليقظة المطلوبة، على مستوى بلدية نڤرين بسبب تراكم الرمال وسط الطريق مع هبوب رياح قوية. وكذلك بالقرب من قرية الدويلات، بسبب زحف الرمال، التي تقوم مصالح الأشغال العمومية بإزاحتها.

وفي ولاية البيض تراكمت الرمال كذلك وسط الطريق الوطني رقم 99 الرابط بين الرقاصة والبيض بسبب هبوب الرياح القوية ما يدعو إلى اليقظة الدائمة طوال هذا المسلك، وكذلك الوطني رقم 47 الرابط بين البيض وآفلو وبالضبط عند قرية بوناجي ببلدية ستيتن، نتيجة هبوب رياح قوية مصحوبة بزوابع رملية ما ترتب عنه انعدام الرؤية نوعا ما.

أما في ولاية تيارت فإن التركيز أثناء السياقة مطلوب أيضا لدى أصحاب المركبات المارة عبر الطريق الوطني رقم 111 الرابط بين ولايتي تيارت والبيض وبالتحديد في المكان المسمى القطيفة التابعة إقليميا لبلدية سيدي عبد الرحمان لتراكم الرمال وسط الطريق مع هبوب رياح قوية.

كما نبهت "طريقي" مستعملي الطريق الوطني رقم 01 في محوره العابر لولاية الأغواط إلى توخي الحيطة والحذر وتخفيض السرعة على مستوى بلدية بليل بسبب الزوابع الرملية التي تحجب نوعا ما الرؤية. وبين بلديتي حاسي بحبح والإدريسية بولاية الجلفة لوجود زوابع رملية. ونفس الشيء يسجل على الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي ورڤلة وتڤرت بسبب وجود زوابع رملية.