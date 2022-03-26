تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي، مزغران بمستغانم، من حجز 500 كلغ من اللحوم البيضاء (دجاج).

العملية جاءت على إثر معلومات وردت إلى المصلحة مفادها تواجد مذبح غير معتمد للحوم البيضاء، ينشط في سرية، الكائن بطريق صابلات، ببلدية مزغران، بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تم تفتيش المذبح، حيث تم ضبط 500 كلغ من لحوم الدجاج كانت معدة للبيع والاستهلاك.

واللحوم المحجوزة، بعد أن أكد الطبيب البيطري التابع لذات البلدية على عدم صلاحيتها للاستهلاك، تم توجيهها إلى حديقة موستالاند للاستهلاك الحيواني، عن مخالفة الإجراءات الصحية في نقل مادة اللحم، تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد سالف الذكر أرسل إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.