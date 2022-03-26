تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية منداس، بولاية غليزان، من حجز 960 قنطارا من الأسمدة الفلاحية كانت محملة على متن أربع شاحنات نصف مقطورة.

وقالت ذات المصادر، بأن أفراد الدرك الوطني بمنداس وأثناء عملية مرور بمخرج البلدية، بالطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي غليزان وتيارت، أوقفوا أربع شاحنات نصف مقطورة لإحدى الشركات الخاصة قادمة من ولاية وهران، وقاموا بتفتيشها تفتيشا دقيقا، حيث تم العثور على 960 قنطارا من الأسمدة الفلاحية، حيث رفعت مخالفات تمثلت في عدم امتلاك الوثائق الثبوتية وانعدام رخصة النقل صادرة عن السلطات الإدارية وسيتم نقلها إلى مديرية أملاك الدولة بزمورة.