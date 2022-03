Les services de l'office national de météorologie ont annoncés pour aujourd'hui vendredi, des vents violents sous formes d'orages pour de nombreuses wilayas de l'intérieur et du sud du pays.

Un bulletin météo de deuxième niveau, équivalent à la vigilance orange a été emis à cet effet, prévoyant des tempêtes orageuses marquées par de fortes rafales de vents à orientation est, Sud-est, qui marqueront, et jusqu'à 21h00, l'ensemble des wilayas d'Illizi, Ourgla, Touggourt, El Oued, El Mghaïr, Ouled Djellal, Biskra, Khenchela, Tebessa, Djelfa, Tissemsilt, Ain Defla, Médea, Blida, Bouira, M'sila, Tiaret, Laghouat, Baba, Gherdaïa et Bayadh, atteignant des vitesse de 60, 70 et jusqu'à 80km/h par endroits.

Des chutes de pluies seront également attendues tout au long de la journée et ce, jusqu'à 18h00, sur les wilayas de Telemcen, Sidi Bélabes, et Naama avec des quantités variants entre 20 et 30 mm.