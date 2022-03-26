تمكن عناصر الحماية المدنية بسعيدة مساء أمس الخميس من إنقاذ عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص من موت محقق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حسبما علم لدى ذات العناصر.

وأوضح المصدر، أن هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و47 سنة تعرضوا للإصابة بضيق في التنفس إثر استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء داخل مسكن متواجد بحي الرائد المجدوب بمدينة سعيدة.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية بمكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لأفراد العائلة وإجلائهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "أحمد مدغري" بعاصمة الولاية لتلقي العلاج وفقا لما ذكره نفس المصدر.

وفتحت عناصر الشرطة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

ودعت نفس المصالح جميع المواطنين إلى توخي الحذر من التعرض للإصابة بغاز أحادي أوكسيد الكربون وذلك من خلال مراقبة جميع الأجهزة التي تشتغل بالغاز.