قال اليوم الجمعة، المدرب نبيل نغيز الذي سبق وأن شغل منصب مساعدا للمدرب الأسبق للمنتخب الجزائري، كريستيان غوركوف بأن كل من منتخبي الكاميرون والجزائر تحذوهم رغبة كبيرة للمشاركة في كأس العالم.

نغيز أضاف في تصريحات إذاعية للقناة الأولى في برنامج " إستديو الكرة ": كل منتخب يعرف الآخر جيدا، هما عبارة عن كتاب مفتوح، خاصة وأن الكاميرون لم يفز بنهائيات أمم إفريقيا الأخيرة على أرضية ميدانه".

وأردف:" العناصر الوطنية استلهمت من الماضي دروسا جيدة، بلماضي لن يغامر في الجانب التكتيكي سيكون متحفظا، وسيعمل على تعزيز وسط الميدان، أمام منافس وسط ميدان نوعا ما ثقيل في إخراج الكرة مع الحارس المميز " أونانا".

وختم: " بخصوص ﭬديورة، بلماضي لديه ثقة كبيرة في اللاعب، لطالما كان جزء مهما من فلسفة لعب بلماضي".