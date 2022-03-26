قال الحكم الدولي الأسبق محمد زكريني بأن حكم مواجهة الكاميرون - الجزائر بملعب جابوما بإمكانه تقديم مباراة ممتازة لو أراد ذلك.

وفي تصريحات إذاعية صباح اليوم الجمعة قال المتحدث ذاته: "بوندو جوشوا يعد من بين أفضل الحكّام، في إفريقيا واختياره من قبل الفيفا لإدارة هذا اللقاء ليس هكذا فقط".

وأردف: "الاتحاد الدولي لكرة القدم ولأول مرة اجتمع الجمعة الفارطة عن طريق الفيديو وبقيادة" كولينا" بالحكّام الذين سيديرون المواجهات الخمس الفاصلة عن القارة الإفريقية وطالبهم بضرورة عدم ارتكاب أي أخطاء من شأنها التأثير على المباريات".

وختم: "أكررها الحكم سيكون تحت رقابة كبيرة من الفيفا، أتمنى من اللاعبين أن يتحلوا بضبط النفس لأنه سريع جدا في إخراج البطاقات".