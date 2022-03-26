استقبل الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الجمعة، ديمتري شوڨاييف، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الفريق السعيد شنڨريحة استقبل ديمتري شوڨاييف، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا بحضور ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وسعادة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر وكذا أعضاء الوفد الروسي.

ويأتي هذا اللقاء في ختام الزيارة التي يقوم بها الوفد الروسي للجزائر في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 مارس 2022، لحضور أشغال الاجتماع العادي للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية، المكلفة بالتعاون العسكري والتقني، المنعقد يوم أمس 24 مارس 2022، بالنادي الوطني للجيش بالناحية العسكرية الأولى، يضيف البيان

وأجرى الطرفان خلال هذا اللقاء محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.