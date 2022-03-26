توفي طفل وأسعف والده الذي يوجد في حالة حرجة من قبل أعوان الحماية المدنية لولاية المسيلة اليوم الجمعة، تعرضا للاختناق بالغاز في منزلهما العائلي الواقع ببلدية امجدل.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية لذات الهيئة في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إن الوحدة الثانوية بامجدل تدخلت صبيحة هذا الجمعة في حدود الساعة العاشرة وثلاثا وثلاثين دقيقة (10:33) بمسكن يقع في حي الاستقلال ببلدية امجدل لأجل حالة اختناق إثر تسمم بغاز أول أوكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي يشتغل بغاز المدينة.

وأضاف نفس المصدر إلى الحادث خلف وفاة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، فيما يوجد والده البالغ من العمر 48 سنة في حالة حرجة تم إسعافه ونقلهما إلى استعجالات امجدل.