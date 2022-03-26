أطاحت الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة القليعة بتيبازة بشبكة إجرامية تنشط بوسط البلاد حيث كانت تحتال على ضحاياها وتوهمهم بمنحهم سكنات اجتماعية مقابل مبالغ مالية معتبرة، حسبما جاء اليوم الجمعة في بيان لخلية الإعلام للأمن الولائي.

وأوضح البيان أن أمن دائرة القليعة أوقف عصابة تتكون من 11 شخصا احتالت على مواطنين من خلال تزوير وثائق ومحررات إدارية رسمية وتقليد أختام وانتحال صفة موظف عمومي، بإيهامهم بمنحهم سكنات اجتماعية مقابل مبلغ مالي معتبر.

وقام عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي استهدفت ذوي الدخل الضعيف المتوسط بإيهام ضحاياها بمقررات استفادة وعقود إيجار مزورة لسكنات مقابل مبالغ مالية متفاوتة، استنادا للبيان.

وتم خلال هذه العملية حجز مجموعة من الوثائق الإدارية المزورة تمثل عقود ومقررات استفادة لسكنات ووصولات استدعاء وبطاقات تعريف مزورة إلى جانب مفاتيح شقق وهمية ومبلغ مالي يفوق 220 ألف دينار وجهاز كومبيوتر محمول وهواتف نقالة، حسب نفس المصدر.

وعلى ضوء هذه القضية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، في قضية النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، تقليد الأختام والإمضاءات وانتحال صفة موظف عمومي، حيث تم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.