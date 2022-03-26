قررت لجنة الانضباط على مستوى الرابطة المحترفة لكرة القدم، اقصاء حارس مرمى فريق شباب بلوزداد، عبد القادر أحمد إلى غاية الاستماع لأقواله يوم الإثنين المقبل، حسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للرابطة المحترفة.

وكان الحارس السابق في صفوف نادي "ساندرلاند" الإنجليزي، قد قام بحركة لا أخلاقية اتجاه مشجعي مولودية الجزائر بعد نهاية مقابلة الداربي العاصمي التي عاد فيه الفوز لـ " السياربي" بنتيجة (1-0)، بملعب 20 أوت وذلك لحساب مقابلة تسوية رزنامة الجولة الـ 18 من عمر الرابطة المحترفة.

للتذكير فإن الحارس قدم اعتذاره لجمهور مولودية الجزائر عما بدر منه، وكتب عبد القادر في "ستوري" على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام: "أريد أن أوضح فيما حدث في لقاء اليوم ضد مولودية الجزائر، التصرف الذي قمت به اتجاه أنصار الفريق الضيف لا يليق بلاعب في شباب بلوزداد ولا يمثل أخلاقي وأسيئ فهمه".

وأضاف الحارس الذي لم يشارك أساسيا في المواجهة " أحترم جميع اللاعبين والأندية وحتى الأنصار مهما كانت النتيجة النهائية للمقابلة".

وختم عبد القادر رسالته "أود أن أعتذر لفريقي وإلى نادي مولودية الجزائر وأنصاره".