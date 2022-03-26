تدعمت حظيرة قطاع البريد بولاية البليدة خلال الأشهر الأخيرة بـ 13 مكتبا بريديا جديدا موزعا عبر مختلف بلديات الولاية بهدف تحسين الخدمة البريدية المقدمة للمواطنين، حسبما كشف عنه اليوم مدير القطاع.

وذكر محمد أمين بن زين أن الولاية التي استفادت خلال الأشهر الأخيرة من إنجاز 13 مكتبا بريديا موزعا على بلديات بوفاريك (حي بلوش) وحمام ملوان (مقطع الأزرق) وأولاد سلامة والشبلي (معصومة) و بوينان (موقع 11 ب) وبن خليل (عين عائشة وبن شعبان) والأربعاء (بن دالي علي) ومفتاح (500 مسكن) وموزاية (بني شقران) وأولاد يعيش (حي فتال و خزرونة) و بني مراد (ديار البحري).

وأضاف أنه سيتم استلام خمسة مكاتب أخرى خلال السنة الجارية، في إطار البرنامج الذي شرع في تنفيذه منذ حوالي سنتين والممول من طرف ميزانية بريد الجزائر وميزانية الولاية.

كما ستتعزز حظيرة القطاع بالولاية بمشروع إنجاز مركب بريدي بالمدينة الجديدة لبوينان حيث انطلقت الدراسات الخاصة به على أن يتم بعثه في غضون ستة أشهر من الآن. وسيضم هذا المركب الذي يتربع على مساحة تناهز 9.000 متر مربع على مكتب بريدي ومركز إيداع وتوزيع للبريد وآخر للتكوين بالإضافة إلى مركز طبي اجتماعي لفائدة عمال القطاع.

وتأتي هذا المشاريع المستلمة لترفع عدد المكاتب البريدية بالولاية إلى 89 مكتبا علما أنها تتوفر كذلك على مكتبين متنقلين، كما أنها ستساهم في خفض نسبة الكثافة البريدية "المرتفعة" في بعض البلديات من الولاية والمقدرة بمكتب بريدي لكل 15.154 نسمة علما أن المعدل الوطني يقدر بمكتب بريدي لكل 10آلاف نسمة كما من شأن الموزعات المالية البريدية الجديدة التي استفادت منها الولاية خلال السنة الجارية و المقدرة بـ 6 موزعات آلية ، التخفيف من هذا المشكل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين علما أنها تضاف إلى ال 36 موزعا التي تحصيها الولاية.