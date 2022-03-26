خلف اندلاع حريق بسيارة سياحية، ظهر اليوم، في النفق الثاني للطريق السيار بين البليدة والمدية في حدود الشفة جنوبا، حالة رعب وخوف شديدين خاصة أمام التصادم التسلسلي بين 6 مركبات أخرى، حيث وجد أصحابها أنفسهم محاصرين بقلب النفق والنيران من حولهم مما زاد في انتشار الارتباك وشل حركة السير لأكثر من ساعتين.

الحادث غير المسبوق تسبب في إصابة نحو 10 أشخاص بجروح تفاوتت في خطورتها، وصدمات نفسية جراء الخوف والذعر عند مشاهدة النيران بقلب النفق وهي ترتفع وتنتشر بمحرك المركبة، أين توقفت حركة السير عبر الطريق لما يزيد عن الساعتين.

واستنفر الحادث تدخل أصحاب مركبات لمساعدة الضحايا قبل أن تأتي تدخلات عناصر الإنقاذ والأمن لإسعاف الضحايا وتحويلهم إلى العيادات القريبة وإعادة حركة السير داخل النفق إلى طبيعتها.