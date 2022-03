Une voiture touristique a pris feu, aujourd’hui, à l’intérieur du tunnel Chiffa, reliant entre Blida et Médéa causant un carambolage entre 6 voitures.

Cet accident a fait un bilan provisoire de 10 blessés et la circulation s’est arrêtée pendant plus de deux heures.

Les automobilistes présents sur les lieux ont aidé les blessés avant l’intervention des secouristes qui ont transféré les victimes vers les cliniques les plus proches.