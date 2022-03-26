يجتمع وزراء خارجية الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات، البحرين والمغرب، في دولة الاحتلال الإسرائيلي يومي الأحد والاثنين، وفق ما نقلت "الأنضول".

وقالت وزارة الخارجية الصهيونية: "بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد، ستُعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين قمة دبلوماسية تاريخية في إسرائيل".

وأضافت: "يصل وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية".

وأشارت إلى أنها ستنشر تفاصيل إضافية لاحقًا.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى دولة الاحتلال، مساء السبت القادم.