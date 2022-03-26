حقق المنتخب الوطني خطوة كبيرة نحو التأهل إلى كأس العالم 2022 بعد فوزه الثمين على نظيره الكاميروني بنتيجة هدف مقابل صفر.

وما زاد من حلاوة انتصار اليوم هو أنه جاء من قلب مدينة دوالا وعلى ملعب "جابوما" الذي شهد خيبة "الكان" قبل أكثر من شهرين.

وبالحديث عن مجريات المقابلة، فقد استخلص الناخب الوطني جمال بلماضي دروس كأس إفريقيا الأخيرة واعتمد على التكتل في الخلف والاعتماد على الكرات المرتدة.

ولم تخلق العناصر الوطنية فرصا كثيرة في المواجهة، بل أغلقت كل المنافذ على أشبال المدرب سونغ، واستغلت كرة ثابتة في نهاية الشوط الأولى جاء منها الهدف الوحيد برأسية محكمة من القناص سليماني بعد تنفيذ رائع من بلايلي.

ويبقى لأشبال بلماضي معركة ثانية أمام نفس المنافس بعد أربعة أيام على ملعب مصطفة تشاكر في البليدة، وذلك لحجز بطاقة التأهل إلى مونديال قطر المقرر إجراؤه نهاية السنة الجارية.

ويواصل جمال بلماضي كتابة التاريخ بتحقيقه الفوز الأول للمنتخب الوطني على نظيره الكاميروني في مقابلة رسمية، إضافة إلى الحاقه الخسارة الأولى للأسود غير المروضة على أرضية ميدانها في مقابلة رسمية منذ أكثر من 20 سنة.

* مجريات المقابلة:

* نهاية المقابلة بفوز ثمين لـ"الخضر" بنتيجة هدف مقابل صفر

الدقيقة 90+7: بطاقة صفراء لبلفوضيل

الدقيقة 90+6: تسديدة كاميرونية تصطدم بدفاع المنتخب الوطني وتخرج إلى الركنية

الدقيقة 90+1: هجمة مرتدة لـ"الخضر" عن طريق بلايلي كادت تؤدي لهدف ثاني

الدقيقة 89: خروج بدران متأثرا بالإصابة ودخول تاهرت

الدقيقة 88: تسديدة جديدة للكاميرونيين بعيدة عن مرمى "الخضر"

الدقيقة 86: خروج بن ناصر ودخول قديورة

الدقيقة 85: دائما الخطر يأتي من جهة إيكومبي .. يسدد من خارج منطقة الجزاء ومبولحي في المكان المناسب

الدقيقة 82: توغل المهاجم ايكومبي وعيسى ماندي ينقذ الموقف بتدخل رائع

الدقيقة 78: ركنية للمنتخب الوطني وماندي كاد يضيف الثاني

الدقيقة 77: بطاقة صفراء لرامي بن سبعيني

الدقيقة 76: الناخب الوطني يجري ثلاثة تغييرات .. دخول بن دبكة، فغولي وبلفوضيل في مكان محرز، سليماني وزروقي

الدقيقة 72: توغل للظهير الأيسر الكاميروني لكن توزيعته بين يدي الحارس مبولحي

الدقيقة 69: بطاقة صفراء لسليماني بعد احتجاجه على الحكم

الدقيقة 64: بطاقة صفراء ثانية في المقابلة من نصيب المنتخب الكاميروني هذه المرة

الدقيقة 60: تسديدة لمهاجم الكاميرون البديل لكنها ضعيفة بين أحضان حارس عرين "الخضر"

الدقيقة 58: مخالفة للمنتخب الكاميروني .. مبولحي يبعد الخطر

الدقيقة 54: استئناف المقابلة بعد حل مشكلة الأضواء الكاشفة

* توقف المقابلة بسبب نقص الإنارة بملعب "جابوما"

الدقيقة 46: بطاقة صفراء أولى في المقابلة من نصيب إسماعيل بن ناصر

* بداية الشوط الثاني وتغيير أول للكاميرون بخروج القائد أبو بكر

* نهاية الشوط الأول بتفوق المنتخب الوطني على نظيره الكاميروني بهدف مقابل صفر .. عرف أشبال بلماضي كيف يسيرون النصف الأول من المواجهة بإغلاق كافة المنافذ على الخصم والاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق كرات طويلة .. وجاء الفرج بمخالفة استغلها الهداف التاريخي لـ"الخضر" إسلام سليماني برأسية محكمة.

أول مخالفة في مكان مناسب لـ"الخضر" .. تنفيذ جيد من بلايلي نحو رأس سليماني الذي يسكنها في الشباك رغم محاولات الحارس أونانا

الدقيقة 40: غوووول .. سليماني يفتتح باب التسجيل للمنتخب الوطني

الدقيقة 35: خطأ لمتوسط الميدان رامز زروقي بعدما مرر الكرة نحو اللاعب الكاميروني الذي فشل في استغلال الفرصة

الدقيقة 30: المنتخب الوطني يدافع بشكل جيد خلال النصف ساعة الأولى لكن في غياب هجمات خطيرة في الهجوم لمحاولة مخادعة الحارس أونانا

الدقيقة 28: انخفاض ريتم المقابلة وكرات ضائعة كثيرة للجانبين

الدقيقة 20: هدوء في اللعب من الجانبين بعد بعض المحاولات الخطيرة

الدقيقة 15: هجمة مرتدة خطيرة للكاميرون .. بلعمري ينقذ الموقف

الدقيقة 13: سليماني يستغل خطأ لدفاع الكاميرون .. يقود الكرة وجها لوجه لكن التسديدة ينقذها الحارس أونانا

الدقيقة 11: بعد بداية صعبة .. المنتخب الوطني يخرج من منطقته وسليماني كاد يتلقى تمريرة طويلة من دفاع "الخضر"

الدقيقة 6: فرصة خطيرة جديدة للكاميرون .. تسديدة أبو بكر تمر جانبية

الدقيقة 5: مخالفة جديدة .. المهاجم ايكومبي كاد يخادع مبولحي الذي أخرج الكرة للركنية

الدقيقة 3: أول محاولة لأصحاب الأرض بعد تنفيذ مخالفة .. رأسية قلب دفاع الكاميرون تمر جانبية على مرمى مبولحي

* الحكم يعطي صافرة البداية وسط حضور جماهريري غفير

* دخول لاعبي المنتخبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين

* تسجيل بعض حالات الإغماء في صفوف أنصار "الخضر" ونقل المصابين إلى المستشفى

* دخول لاعبي المنتخبين للقيام بعملية الإحماء

* تشكيلة المنتخب الكاميروني

* جانب من حضور الجمهور الجزائري بملعب "جابوما"

* اختار الناخب الوطني جمال بلماضي الدخول بخطة جديدة وذلك بالاعتماد على ثلاثة لاعبين في محور الدفاع.

التشكيلة الأساسية (خطة 3-4-3): رايس وهاب مبولحي - رامي بن سبعيني - حسين بن عيادة - عيسى ماندي - عبد القادر بدران - جمال بلعمري - راميز زروقي - إسماعيل بن ناصر- يوسف بلايلي - رياض محرز - إسلام سليماني.

* يخوض المنتخب الوطني، مساء اليوم بمدينة دوالا، مقابلة مصيرية أمام نظيره الكاميروني في ذهاب الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال قطر 2022.