Le sélectionneur national a désigné les joueurs qui affronteront les lions camerounais. Djamel Belmadi a opté pour le schéma de 3-4-3 composé de : Rais M’boulhi dans la cage des verts. Aissa Mandi, Djamel Benlemri et Abdelkader Bedrane dans la ligne défensive avec Hocine Benayada et Ramy Bensabaini dans le rôle de piston droit et gauche.

Au milieu de terrain, Belmadi a placé Ismaïl Bennacer et Ramiz Zerrouki.

pour l’attaque, le coach compte sur Riyad Mahrez, Youcef Beleïli et Islem Slimani pour arracher une victoire à Douala.