أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن أنقرة لا تستطيع وضع علاقاتها مع روسيا جانبا, خاصة و أن نصف وارداتها من الغاز الطبيعي تأتيها من روسيا.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة الرئاسية لدى عودته إلى بلده من بروكسل، إن أنقرة تلتزم ب"بعض" سياسات الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات، مشددا في الوقت نفسه على أن تركيا لا تستطيع وضع علاقاتها مع روسيا جانبا".

وأوضح أن نحو نصف واردات الغاز الطبيعي يأتي إلى تركيا من روسيا، مشيرا أيضا إلى أهمية التعاون بين الدولتين في بناء محطة /أكويو/ النووية التركية.

ولفت إلى أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أقر بصواب قرار أنقرة عدم الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، مضيفا أنه يتعين على تركيا التعامل بدقة مع هذه المسألة الحساسة.

وأكد أردوغان أنه سيجري اليوم محادثات مع نظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي، ورجح أيضا إمكانية إجراء اتصال جديد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع القادم، بغية مناقشة نتائج القمة الطارئة التي عقدها حلف الناتو في بروكسل.

يذكر أن الرئيس التركي كان قد أكد أمس الخميس، في مؤتمر صحفي عقده عقب مشاركته في القمة الطارئة لزعماء ورؤساء حكومات دول حلف شمال الأطلسي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن بلاده تجري مفاوضات مع روسيا وأوكرانيا لإنهاء الازمة، مضيفا أن جهود بلاده تنصب حاليا على عقد لقاء بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، وهو الأمر الذي أعرب عن تطلع بلاده إليه منذ يناير الماضي.