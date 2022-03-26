وصل اليوم الجمعة كافة مشجعي المنتخب الوطنية الجزائري إلى مدينة دوالا الكاميرونية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بخصوص عملية نقلهم عبر رحلات جوية, من أجل مناصرة وتشجيع المنتخب أمام الكامرون ومتابعة مباراة الذهاب الفاصلة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم (قطر 2022)، حسبما جاء في بيان لوزارة الشباب والرياضة.

و كان في استقبال الوفود الأخيرة من المناصرين بمطار دوالا الدولي، كل من وزير الشباب و الرياضة عبد الرزاق سبقاق و وزير السياحة ياسين حمادي, ليكتمل تعداد الـ1500 مناصرا تقريبا الذين سيكونون مساندا إضافيا للمنتخب الوطني في المقابلة التي تنطلق على الساعة السادسة مساء.

وفي بهو المطار وانتظار نقلهم إلى ملعب جابوما أين سيجدون زملاءهم الذين سبقوهم في صبيحة اليوم، خلق المناصرون أجواء حماسية مميزة.

وقد وجد المناصرون التسهيلات الضرورية لاستكمال إجراءات دخول الأراضي الكاميرونية داخل خيمة نصبت لذا الغرض.