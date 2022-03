Le Premier ministre, Aïmen Benabderrahmane, procèdera samedi à Alger à l’installation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST), organe consultatif placé auprès du Président de la République, indique vendredi un communiqué des Services du Premier ministre.

"Le Premier ministre, M. Aïmen Benabderrahmane, procèdera, samedi 26 mars 2022, au Centre international des conférences (CIC) Abdellatif Rahal, à l’installation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST)", précise la même source.

"Ce Conseil est un organe constitutionnel consultatif placé auprès de Monsieur le Président de la République. Il est composé de 45 membres venant de différents horizons professionnels et scientifiques, exerçant dans le pays ou établies à l’étranger", note le communiqué, ajoutant que le CNRST "est chargé de promouvoir la recherche nationale dans les domaines de l’innovation technologique et scientifique, de proposer les mesures permettant le développement des capacités nationales de recherche et d’évaluer l’efficience des dispositifs nationaux de valorisation des résultats de la recherche au profit de l’économie nationale".