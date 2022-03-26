تم تحويل حركة المرور على مستوى احد محاور الطريق السيار شمال-جنوب الرابط بين الشفة (البليدة) والحمدانية بولاية المدية بعد ان اصبحت شبه مشلولة"، الى الطريق الوطني رقم 1 إثر تصادم سيارات في بداية الظهيرة عند مدخل النفق الثاني الرابط بين البليدة والمدية, حسب الحماية المدنية للمدية.

وأشار ذات المصدر إلى أن حريق سيارة، لأسباب غير معروفة، داخل هذا النفق، تسبب في تصادم عدة مركبات كانت تسير في نفس الاتجاه مما أدى إلى توقف هذا الجزء من الطريق السيار شمال-جنوب، مضيفا أنه تم على الفور إسعاف العديد من الجرحى.

كما تكفل رجال الاسعاف بسائقي السيارات والركاب الذين عانوا من صعوبات في التنفس بسبب الدخان المنبعث من السيارة التي اشتعلت فيها النيران، حسبما تمت الإشارة إليه.

و تم وضع جهاز عند مدخل نفق الشفة لإعادة توجيه مستعملي هذا المحور نحو الطريق الوطني رقم 1 في انتظار إزالة المركبات المتضررة وتأمين المحور الذي وقع فيه الحادث قبل إعادة فتح النفق.